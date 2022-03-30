​​​​​​​فشل جديد للبرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقررت رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى اعتيادية، ليضم جدول أعمالها “تشكيل اللجان النيابية الدائمة”، بحسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 6 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول”.

وأضاف البيان، إن “جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن تشكيل اللجان النيابية الدائمة”.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مراسلها، أن الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر سوى 145 نائباً من أصل 329، بينما يحتاج النصاب ليكتمل 220 نائباً على الأقل.

فيما علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على فشل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة، بعد مقاطعة الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى، بحسب ما نقلت السومرية.

وقال الصدر في تغريدة: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".

وكان البرلمان العراقي قد فشل في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلستين سابقتين لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب احتدام الخلاف بين القوى السياسية.

(ش ع)