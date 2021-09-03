​​​​​​​فريق قوى الأمن الداخلي بالرقة يتوج بطلاً لبطولة شمال وشرق سوريا لكرة القدم

وكانت هيئة الشباب والرياضة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد نظمت بطولة لكرة القدم على مستوى شمال وشرق سوريا شارك فيها 16 فريق من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وتم تنظيم جميع المباريات بمدينة الرقة.

بدأت المباراة الختامية بالوقوف دقيقة صمت لتنطلق بعدها صافرة بداية المباراة التي شهدت حماساً من كلا الفريقين والجماهير التي ملأت المدرجات وجوانب ملعب الأمن الداخلي في مدينة الرقة.

وانتهت المباراة بنتيجة هدف واحد دون مقابل لصالح فريق قوى الأمن الداخلي (الرقة).

وفي الختام توجت هيئة الشباب والرياضة الفريق الفائز بكأس البطولة وكان هناك العديد من الجوائز الفردية حصل عليها بعض الفرق المشاركة بالبطولة.

(خ ج/ل)

ANHA