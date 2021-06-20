​​​​​​​فريق متخصص يزيل لغمين مضادين للدروع زُرعا على طريق في ريف الرقة

أزال فريق هندسة الألغام في الرقة لغمين مضادين للدروع، على الطريق الواصل إلى قرية السحيل، بعد بلاغ قدّمه المواطنون.
خبر 2021-06-20T10:16:00 مركز الأخبار

ووفق الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، فإن قواتهم تلقت بلاغاً مفاده وجود جسمين غريبين على الطريق الواصل إلى قرية السحل في ريف الرقة.

فريق هندسة الألغام توجّه إلى المكان المذكور، وفرض طوقاً أمنياً، وبحسب عضو في الفريق، فإن الجسمين كانا عبارة عن لغمين مضادين للدروع وقابلين للانفجار عن بعد.

المركز الإعلامي أكد أنه تمت إزالة اللغمين دون وقوع أي أضرار.

ويوم أمس، فكّك فريق هندسة الألغام التابع لقوات الأمن الداخلي لغماً كان مزروعاً على جانب الطريق الواصل بين مدينة منبج وقرية كابرجي، دون أن يحدث أي أضرار أيضاً.

(سـ)


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