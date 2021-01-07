​​​​​​​فريق هندسة الألغام يفكك عبوة ناسفة في ريف دير الزور

ووفق المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على صفحته الرسمية، فإن أحد المواطنين تقدّم ببلاغ لقوى الأمن الداخلي في دير الزور، بعد مشاهدته جسمًا مشبوهًا على جانب الطريق العام في بلدة الشحيل.

المركز الإعلامي أشار إلى أن فريق هندسة الألغام، توجه إلى المكان المذكور، وفرض طوقًا أمنيًّا، وبعد فحص الجسم تبين إنه عبوة ناسفة معدة للتفجير بالتحكم عن بُعد.

وتحتوي العبوة وبحسب المعلومات، على 25 كغ من مادة TNTK وقام فريق هندسة الألغام بتفكيكها وإبطال مفعولها دون أية أضرار تذكر.

هذا وتوجه المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي إلى المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه لأقرب مركز تابع لقواتهم وقالت " لنحافظ على أمن وسلامة ومناطقنا".

(سـ)