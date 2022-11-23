​​​​​​​فريق فري بورما رينجرز يطّلع على ما خلّفه قصف الاحتلال التركي على قرى كوباني

وصل فريق فري بورما رينجرز برئاسة مسؤول المنظمة ديفيد يو بانك، إلى قرية كوران شرقي مدينة كوباني 20 كم للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقرية؛ جراء القصف البري والجوي للاحتلال التركي على القرية.

ودمّر الاحتلال التركي المدرسة الوحيدة في القرية، وحولتها إلى أنقاض؛ نتيجة قصفه بالطائرات والمدفعية.

كما زار الفريق قرية قرموغ شرقي مدينة كوباني 18 كم؛ حيث تعرض مستوصف القرية لتدمير جزئي بعد قصفه بقذيفتين مدفعيتين.

وكان الفريق قد زار أمس الثلاثاء مشفى كوفيد – 19، الذي دمرته الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي وحولته إلى أنقاض، كما زار منزل مراسل فضائية STÊRK TV، محمد جرادة الذي أصيب بشظايا في رأسه؛ جراء قصف الطائرات التركية لتلة مشتنور المطل على مدينة كوباني؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وتتعرض شمال وشرق سوريا لهجوم عسكري وحشي للاحتلال التركي منذ ليلة 19-20 من الشهر الجاري، مستهدفاً عشرات القرى والبلدات والمدن، إلى جانب البنية التحتية والمرافق العامة.

(ز س/د)

ANHA