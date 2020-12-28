​​​​​​​فريق الاستجابة الأولية...أعمال منجزة ودور مهم في حالات الطوارئ

تأسّس فريق الاستجابة الأولية بتاريخ 9 كانون الثاني 2018 ، ويضمّ 5أقسام " فريق الإطفاء وفريق الإسعاف وفريق الغواصين وفريق الطب الشرعي (انتشال الجثث) وفريق إزالة الأنقاض".

ويعدّ فريق الاستجابة الأولية من الأجهزة المهمّة التي تمّ إنشاؤها في منطقة الرقة، بعد تحريرها من مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، ويعتمد عمل الفريق الأساسي على التدخّل في أوقات الطوارئ ومساعدة المدنيين، فيما يلعب دوراً مهماً في الكشف عن المقابر الجماعية لضحايا مرتزقة داعش.

31 مقبرة جماعية في الرقة وانتشال 6الاف و100جثة حتى الآن

يعمل فريق انتشال الجثث بمعدّات بسيطة يدوية لاستخراج الجثث من المقابر الجماعية المنتشرة في الرقة وريفها للمدنيين الذين قُتلوا على يد داعش في فترة تواجدها في المنطقة ودفنتهم ضمن مقابر جماعية دون توثيق.

الفريق يعمل على توثيق هذه الجثث عن طريق الطبيب الشرعي المرافق للفريق ومن ثمّ دفن الجثث بشكل شرعي في المقبرة التي خصّصها مجلس الرقة المدني .

ويعتمد عمل فريق انتشال الجثث على البلاغات التي يقدّمها أهالي المنطقة عن وجود مقبرة جماعية في أيّ مكان، وبحسب رئيس فريق الاستجابة ياسر الخميس، أنّه تمّ تبليغهم عن وجود 31 مقبرة جماعية في الرقة وريفها إلى الآن.

وعلى هذا الأساس باشر فريق انتشال الجثث باستخراج الجثث من هذه المقابر وإلى الآن انتهى الفريق من انتشال 6100 جثة من 28 مقبرة جماعية.

وسلّم الفريق 700جثة لذويها بعد التعرّف عليها.

رئيس فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس أكّد أنّ الفريق مازال مستمرّ بانتشال الجثث في الرقة وريفها، والآن يعمل بالمقبرة رقم 28 في قرية كسرة فرج التي من المتوقّع أن تحتوي على 10 جثث.

3 مفارز للإطفاء وإخماد النيران في أكثر من 900 موقع

وشكّل فريق الاستجابة 3 مفارز إطفاء في منطقة الكرامة في الريف الشرقي، ومنطقة حزيمة في الريف الشمالي وقرية رطلة في الريف الجنوبي للسيطرة على الحرائق التي قد تنشب وخاصّة ضمن الأراضي الزراعية، كما حدث منذ عامين، حيث التهمت الحرائق المتعمّدة مئات الهكتارات من الأراضي الزاعية، وأخمدت فرق الإطفاء التّابع لفريق الاستجابة الأولية أكثر من 900 موقع منها بواسطة 11 سيارة إطفاء تابعة للفريق.

فريق الغواصين ومفرزة للطوارئ على ضفة الفرات

شكّل قسم الغواصين في فريق الاستجابة الأولية مفرزة طوارئ على ضفة نهر الفرات خلال العام الحالي.

ويعمل فريق الغواصين على استخراج الجثث من النهر حيث خصّص فريق الاستجابة الأولية أرقام للتّواصل معهم، للتدخّل في أيّة حالة غرق تحدث في نهر الفرات والبليخ.

واستخرج فريق الغواصين منذ تأسيسه أكثر من 20حالة غرق في نهر الفرات حسب الإحصائية التي ذكرها ياسر الخميس.

وعمل فريق الإسعاف على نقل أكثر من 200حالة حرجة من مشافي الرقة إلى مشافي الطبقة وكوباني ومنبج.

ونظراً للدّمار الذي لحق بمدينة الرقة، لا بدّ أن تتجمّع العديد من الكتل الإسمنتية في شوارع المدينة العامة والفرعية، وكان لفريق إزالة الكتل الإسمنتية دور كبير بإزالة الأنقاض من 450 موقع في مدينة الرقة.

ياسر الخميس أكّد أنّهم سيعملون خلال العام القادم على البحث على المفقودين، حيث تمّ تقديم معلومات عن 400إلى 600 حالة، قدّمها ذوو المفقودين عن عمر المفقود واللباس الذي كان يرتديه عندما فُقد أو بطاقات شخصية كان يحملها المفقودون.

(م)

ANHA