​​​​​​​فريق الاستجابة الأولية: 11 سيارة للإطفاء في الخدمة استعداداً للموسم الزراعي

عمل فوج إطفاء مدينة الرقة على استكمال التجهيزات الأولية استعداداً لموسم الحصاد لتلافي وقوع الحرائق في المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير, حيث شهدت مناطق شمال وشرق سوريا العام الفائت حدوث حرائق تركت أثراً بالغاً في الناتج المحلي الزراعي إضافة الى تضرر آلاف الفلاحين وفقدان محاصيلهم بشكل كامل أو جزئي.

الإداري في فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس وفي حديث لوكالتنا أكد أن فوج الإطفاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال الموسم الزراعي الحالي.

إنشاء غرفة عمليات مشتركة خلال الموسم الزراعي

وفي حديثه عن الاستعدادات قال خميس "الجهوزية هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة, حيث قمنا بتجهيز أكثر من 11 سيارة إطفاء بالإضافة إلى أربع صهاريج تزويد, كما تم التنسيق مع بلدية الشعب في الرقة ولجنة الزراعة للحصول على عمل متكامل وإنشاء غرفة عمليات مشتركة."

وأضاف ياسر الخميس " تم تقسيم العمل على مفارز للخطوط في أرياف الرقة و تجهيز وسائل الراحة لأعضاء فوج الإطفاء، وبلغ عددهم 64 عضواً, وإن هذا العدد الكبير سيتمكن من تلبية النداء في حال حدوث أي حريق"

وأشار الخميس إلى استحداث مهمة الراصد الذي سيكون عمله استباق الحرائق في أطوارها الأولى قبل تحوّلها إلى حرائق كبيرة.

على المزارعين اتخاذ تدابيرهم أيضاً

ووجه ياسر الخميس رسالة شكر إلى الأهالي على الجهود التي بذلوها العام الفائت، في تقليل خطر الحرائق، والمساعدة في إخمادها, وطالب المزارعين باتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل فصل الأراضي الزراعية عن بعضها بفراغات, ومحاولة التخلص من أي مصدر للشرارات النارية التي قد تخرج من السيارات أو المحركات و الآلات الزراعية.

والجدير بالذكر أن فريق الاستجابة الأولية في الرقة قد أصدر بياناً منذ فترة بتوجيه رسائل طمأنة للأهالي بشأن جهوزية فوج إطفاء الرقة الكامل للموسم الزراعي الحالي.

(سـ)

ANHA