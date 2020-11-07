وشاركت 8 فرق للسيدات في مباريات الدوري الذي انطلق في الـ3 من تشرين الأول المنصرم والذي حمل اسم "زينب معمو" لاعبة فريق بابنس التي فقدت حياتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وهذه الفرق هي" آفرين التابع لناحية تل رفعت، وفريق آكري التابع لبلدة تل قراح وشيراوا، وأرمانج، وعقيبة ، وزنوبيا، وفريق برخدان، وفريق صوت عفرين التابع لناحية الأحداث.

وبعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، جرت المباريات فيما بينها، حيث بدأت اليوم المباراة النهائية للبطولة بين لاعبات فريقي آفرين وآكري وذلك على أرضية ملعب بابنس في مقاطعة الشهباء .

لتنتهي المباراة بفوز فريق آفرين على فريق آكري بهدفين مقابل هدف وبهذا نال فريق آفرين لقب بطولة الدوري .

وتلاه في المركز الثاني فريق آكري وفي المركز الثالث صوت عفرين أما المركز الرابع فكان من نصيب فريق برخدان.

(ل ش/سـ)

ANHA