​​​​​​​فرق هندسة الألغام تفكك عبوة ناسفة في ريف دير الزور الغربي

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، فإن بلاغاً ورد من قبل أحد المواطنين مفاده وجود جسم غريب بجانب الطريق العام في بلدة حمار العلي بالريف الغربي لدير الزور.

وعليه قامت فرق هندسة الألغام بالكشف عن الجسم، حيث تبيّن أنه عبارة عن عبوة ناسفة مجهّزة للتفجير بجهاز تحكم عن بعد، وقد تم إبطال مفعولها وإتلافها لاحقاً بأماكن مُخصصة.

المركز الإعلامي ذكر أن العبوة كانت تزن 15 كيلو غرام من مادة TNT وموصولة بجهاز تَحكُّم عن بُعد لتفجيرها.

فيما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أجسام غريبة ومشبوهة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

(سـ)