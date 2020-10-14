​​​​​​​فرق الدعم النفسيّ تقدّم عروضاً ترفيهية للأطفال في ناحية تل حميس

ويصادف الـ10 من تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للصحة النفسية، ونتيجة التحديات التي تواجه حياتنا اليومية بسبب جائحة كورونا، والشعور بالقلق على المستقبل وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا بشكل عام، قام فريق الدعم النفسي في المركز الصحي بناحية تل حميس بتقديم فقرات منوّعة منها ترفيهية للأطفال ومنها توعوية للتعرف على أهمية الدعم النفسي للمريض والأطفال وحالات الطلاق وزواج القاصر، وغيرها الكثير.

وحضر الفعاليّات العشرات من الأهالي والأطفال، والتي بدأت بتقديم الفعاليات التي تضمّنت بعض العروض المسرحيّة التي تحدّثت عن العنف الأسري وتداعياته على الفرد والأسرة، وعن الزواج المبكّر ومساوئه على الفتاة القاصر التي ينتج عنها الطلاق المبكّر، وتهدف تلك المسرحيات إلى توعية الشعب والأسر والأفراد وتقديم الدعم النفسي لهم.

وبعد انتهاء تقديم العروض المسرحية، قدمت فقرات ترفيهيّة بمشاركة الأطفال الموجودين في قاعة المركز الثقافي لتشجيعهم على أهمّية اللّعب بالنسبة للأطفال في هذا العمر.

ومن ثمّ انتهت الفعاليات بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الحضور من قبل فرق الدعم النفسي والمركز الصحّي في تل حميس.

(ش أ/إ)

ANHA