​​​​​​​فرنسا: تصريحات أردوغان تتسم بالكراهية وهناك إمكانية لفرض عقوبات على أنقرة 

وندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً أنها "عنيفة وتتسم بالكراهية"، مجدداً الحديث عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة.

وقال جان إيف لودريان لإذاعة "أوروبا 1": "هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان، وهي غير مقبولة"، في إشارة الى حملة الرئيس التركي على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد انتقد أيضا في أكتوبر الماضي تصريحات أردوغان، معتبراً أنها "تجاوزت الحدود".

واتخذت فرنسا خطوات حازمة تجاه الترويج للكراهية، إذ حلّت، الأربعاء، حركة "الذئاب الرمادية" التركية القومية، على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.

(ي ح)