​​​​​​​فرنسا: محادثات بين طالبان وقطر وتركيا لإدارة مطار كابول

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول، وإنه ينبغي عليها تأمين المطار في أقرب وقت ممكن كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وأضاف لودريان في حديث لتلفزيون "فرنسا 2" أنه "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار".

وأكد أن فرنسا ستواصل الضغط على طالبان لكنها لا تتفاوض مع الحركة.

وبعد أسبوعين من دخول طالبان إلى كابول، غادر آخر جندي أميركي أفغانستان ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في نهاية وجود عسكري استمر 20 عامًا بالبلاد.

ومع إعلان وزارة الدفاع الأميركية إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان، طوت واشنطن أطول حرب خاضتها في تاريخها استمرت عقدين من الزمان.

(ش ع)