​​​​​​​فرنسا: خريطة الطريق للإصلاح لم تتحقق في لبنان

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه لم يتم تنفيذ أي إجراءات بشأن خريطة طريق فرنسية مقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، ولم يتم إحراز تقدم في مراجعة حسابات البنك المركزي، وذلك بحسب ما نقلته رويترز.

وأفادت تقارير إعلامية الأربعاء، نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، أن الرئاسة الفرنسية قالت إن العقوبات الأمريكية ضد الطبقة السياسية في لبنان "ليس لها تأثير" حتى الآن ولن تخفف من جمود تشكيل الحكومة.

وأشارت التقارير إلى أن فرنسا أشارت إلى أن "تدهور الوضع النقدي في البلاد يعني فقط أن يواجه لبنان صعوبات ومشاكل إضافية، مما يجعل التدقيق الحقيقي للبنك المركزي في البلاد أكثر ضرورة".

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، متحدثًا قبل مؤتمر المساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية.

وتابع المسؤول في الاليزيه: "لكننا غير مقتنعين بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية".

(م ش)