​​​​​​​فرنسا: انضمام تركيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أمر غير محتمل وغير جدّي

وقال وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، اليوم الخميس، في معرض حديثه عن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو: "يمكن أن تكون علاقاتنا مع أوكرانيا جيدة، ويمكن أن نؤيّد أوكرانيا، وهذا ما نعمله في الوضع الصعب الحالي مع روسيا، لكن ذلك لا يعني انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا أعتقد أنه يوجد هناك أفق جدّي لذلك"، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وفي سياقٍ متصل، قال كليمان بون بخصوص الحديث عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: "تركيا ليس لديها أي احتمالات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن".

وأضاف بون "أعتقد أنّنا يجب أن نعترف أنّ احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمضي قدمًا، وفي السياق الحالي، نرى أنه لا يوجد آفاق من هذا النوع".

وتابع "الاعتقاد أنّ الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوسّع أكثر فأكثر هو خطأ وجنون، لأنه يجب علينا تعزيز اتحادنا وتحسينه".

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدًا الجمعة، في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

(م ش)