​​​​​​​فرنسا: الغرب سيوقف المساعدات إلى سورية إذا لم يتم تسليمها عبر الحدود

وحذرت فرنسا روسيا من أنه إذا تم السماح بتسليم المساعدات الإنسانية فقط عبر خطوط الصراع داخل سوريا - وليس من الدول المجاورة - فإن الدول الغربية التي تقدم كل الأموال تقريباً ستوقف التمويل، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، في مؤتمر صحفي إن السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لا يمكن توصيلها داخلياً عبر خطوط الصراع بكميات كافية في ظل الوضع الحالي في البلد.

وتحدث في الوقت الذي بدأ فيه المجلس المفاوضات بشأن مشروع قرار لمواصلة إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى وإعادة فتح معبر تل كوجر الحدودي من العراق إلى شمال شرق سوريا الذي تم إغلاقه في كانون الثاني 2020 بإصرار من روسيا.

ينتهي التفويض الذي يسمح بإرسال المساعدات عبر باب الهوى في 10 تموز، وتتعرض روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأوروبيين وغيرهم.

وقال السفير الفرنسي: "كما قلت مراراً، 92٪ من الإغاثة الإنسانية المقدمة لسورية يقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان بشكل أساسي. هذه أموال غربية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال عبر الخطوط الصراع وهو أمر غير مجدي".

قال دي ريفيير: "هذا خيار صعب، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في تمويل الإغاثة الإنسانية في سوريا".

(م ش)