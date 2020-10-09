​​​​​​​فرنسا: الأطراف المتحاربة في قره باغ تتجه 'نحو هدنة' اليوم أو غدًا

أكدت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن أرمينيا وأذربيجان تتجهان "صوب هدنة" لإنهاء القتال بشأن آرتساخ/قره باغ، مع توقع التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر الجمعة أو السبت.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان لوكالة فرانس برس "نتجه نحو هدنة الليلة أو غدًا لكنها لا تزال هشة".

وتحدث ماكرون عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ومع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم الجمعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المحادثات جزء من "عملية منسقة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية الأسبوع.

وسيتم التفاوض على استئناف محادثات السلام خلال الأيام المقبلة في إطار ما يسمى بمجموعة مينسك، التي تقود جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لإنهاء نزاع قره باغ الذي طال أمده.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية، آنا نغداليان، في حديث إلى وكالة " ريا نوفوستي" الروسية، أن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان يتوجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرغي لافروف.

وتابعت: "ستتركز أجندة الاجتماع حصرًا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى".

(م ش)