​​​​​​​فرنسا تطالب تركيا بتوضيح مواقفها إذا كانت تريد علاقات بنّاءة

قال وزير الخارجية الفرنسي لنظيره التركي إن تجديد العلاقة البنّاءة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحدث إلا إذا أوضحت أنقرة موقفها بشأن عدة مواضيع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير موهل في بيان بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو "عشية انعقاد المجلس الأوروبي يومي 10 و11 كانون الأول (ديسمبر)، أشار الوزير إلى المتطلبات الفرنسية والأوروبية التي تحتاج إلى توضيح، والتي تعد شرطًا ضروريًّا لاستئناف علاقة بنّاءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وتحدث الوزيران قبل قمة لزعماء أوروبا يوم الخميس، والتي من المقرر أن تدرس فرض عقوبات على تركيا في النزاع المستمر منذ شهور في شرق البحر المتوسط، حيث أثارت الحكومة التركية أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي من خلال التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي.

وبدأت تركيا عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن القيود المفروضة على حرية الصحافة، والسجن الجماعي، وتقلص الحقوق المدنية تجعل من المستحيل على تركيا الوفاء بمعايير العضوية.

(م ش)