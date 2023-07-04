​​​​​​​فرنسا تستعيد نساء وأطفالاً من عوائل داعش من مخيمات شمال شرق سوريا

أكدت فرنسا، اليوم، أنها استعادت 10 نساء و25 طفلاً من رعاياها من أسر داعش كانوا في مخيمات شمال شرق سوريا، في رابع عملية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال". وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية، في حين سُلمت: "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".

ويوجد عشرات آلاف الأشخاص بينهم أسر لمرتزقة داعش من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمي الهول وروج بشمال شرق سوريا.

وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات. وأعيدت 16 امرأة و35 طفلاً إلى فرنسا خلال عملية أولى صيف 2022، تلتها في تشرين الأول دفعة ثانية، ضمت 15 امرأة و40 طفلاً، حسب فرانس بريس.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلاً بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء، أن: "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

(د ع)