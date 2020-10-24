​​​​​​​فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتشدد على إخراج المرتزقة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: "إن هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة في اتجاه ليبيا سيادية ومستقرة وموحدة"، مشيدةً بـ "حسّ المسؤولية" لدى الليبيين.

وأضافت: "إن ذلك يمر عبر مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية، وحل الميليشيات، واتحاد الجميع لمكافحة الإرهاب ووقف انتهاكات حظر الأسلحة".

وتابعت فون دير مول: "ترحّب فرنسا بالحوار السياسي المقبل بين الليبيين في تونس".

واعتبرت أن على جيران ليبيا الانخراط بالكامل في هذا المسار الهادف إلى إرساء السلام، وسبق أن دعت فرنسا إلى تنظيم مؤتمر لدول الجوار الليبي، تصدياً للتدخلات الخارجية.

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان التوسّط في 2017 و2018 لحل الأزمة الليبية سياسياً عبر تنظيم انتخابات في وقت سريع، لكن جهودهما لم تكلل بالنجاح.

ووقّع طرفا النزاع في ليبيا، الجمعة، اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت خمسة أيام جرت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ووصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الاتفاق بـ "الإنجاز التاريخي"، ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

(ش ع)