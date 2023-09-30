نقلت وكالة فرانس برس عن لوكورنو تحذيره من أن تلك العواقب ستحدث نظراً لتصاعد التطرف وانتشار الجماعات المسلحة، ما يشكل تهديداً للاستقرار والأمن.

ونفى المسؤول الفرنسي أن تكون قرارات بلاده بشأن الانسحاب فشلاً سياسياً، ولكنها بالنسبة له فشل للدول المعنية التي شهدت انقلابات عسكرية متتالية.

وأوضح لوكورنو أن طلب انسحاب قوات بلاده كان كافياً لإعادة نشاط "الإرهاب"، مشيراً إلى وقوع "2500 حالة قتل مرتبطة بالإرهاب في بوركينا فاسو" منذ الانقلاب العسكري في أيلول 2022.

وحذر من أن مالي يتجه نحو التفكك، وأن النيجر سيتبع المسار نفسه، وسأل إن كان يجب عليهم تحمّل المسؤولية إذا كانت بعض الأطراف المحلية تفضل الصراعات القبلية والاستهانة بالديمقراطية بدلاً من مكافحة الإرهاب، وأكد أنه لا يعتقد ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير فرنسا من النيجر وانسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، المكونة من 1500 جندي، بحلول نهاية عام 2023، بعد تصاعد التوتر مع الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في تموز الماضي.

(م ش)