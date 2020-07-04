​​​​​​​فرنسا تحاكم داعشيًّا فرنسيًّا لارتكابه جرائم في سوريا

وقال رئيس محكمة النقض مخاطبًا المدان إنّ المحكمة "قرّرت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبّد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنبًا بكلّ التّهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين، بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإخبارية.

وأضاف أنّ المحكمة قرّرت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عامًا لأنّها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكن من أن تتغير إلى الأفضل".

وأوضح القاضي أن المدان يجب أن يقضي ثلثي مدة العقوبة على الأقلّ خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أيّ إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقلّ.

وتايلر فيلوس هو أحد أوائل "الإرهابيين" الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سوريا التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، كما أنّه أحد "الإرهابيين" الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي القضاء على داعش جغرافيًا في آذار/مارس 2019، وألقت القبض على آلاف المرتزقة في المعارك منذ عام 2014.

ويوجد حوالي 19 ألف داعشي من أكثر من 50 جنسية في سجون قوات سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، ولكن الدول ترفض نقل رعاياها الذين انضموا إلى داعش إلى بلدانهم ومحاكمتهم، كما أنها ترفض إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم في شمال وشرق سوريا.

(ش ع)