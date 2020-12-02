​​​​​​​فرنسا تعقد مؤتمراً لتقييم احتياجات الشعب اللبناني

ووزعت السفارة الفرنسية في لبنان بيانًا صدر عن قصر الاليزيه تضمن معلومات حول مؤتمر دعم الشعب اللبناني.

ومن المقرر وفق البيان أن يترأس المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، عبر تقنية الفيديو دعمًا للشعب اللبناني، عن الساعة الـ 18.30.

وسيشارك في هذا المؤتمر عبر تقنية الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني.

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد بعد ما يقارب 4 أشهر من انفجار مرفأ بيروت إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس الماضي، من أجل تقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان.

(ع م)

ANHA