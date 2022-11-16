​​​​​​​فرنسا تعلن إجراء أكبر تدريبات عسكرية لها عام 2023

تعتزم فرنسا إجراء أكبر تدريبات عسكرية بمشاركة 12 ألف جندي بمن فيهم قوات من حلف الأطلسي، في النصف الأول من العام القادم، حسبما أعلن قائد في هيئة الأركان المشتركة.

وستركز التدريبات على خوض نزاع كبير ضد دولة أجنبية غير محددة، بحسب قائد وحدة انتشار القوات لدى الأركان المشتركة الفرنسية إيف ميتاير.

وستأتي التدريبات على وقع التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا التي بدأت في شباط من هذا العام.

وقال ميتاير إن "السياق الجيوسياسي يبرر هذه التدريبات"، لكنه أضاف أن الخطة بدأ إعدادها منذ 2020 وتلت مراجعة فرنسية استراتيجية نشرت عام 2017.

وأوضح أن المراجعة أشارت إلى "ضرورة الاستعداد لنزاع كبير" بعد عقدين تقريبا من خوض حروب غير متكافئة معظمها مع جماعات وليس دولا، مثل الجهاديين.

وأضاف أن التمارين التي أطلق عليها تسمية "أوريون"، ستضم دولا أوروبية في حلف شمال الأطلسي هي ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وبين أواخر شباط ومطلع أيار، سيخوض 7 آلاف عسكري تدريبات تشمل عمليات بحرية في البحر المتوسط وعملية برمائية وجسر جوي في جنوب فرنسا.

ومن منتصف نيسان إلى مطلع أيار، سيشارك الجنود في محاكاة لنزاع جوي وبري، يتضمن نشر ما يصل إلى 12 ألف عسكري في شمال فرنسا.

وستشمل "أوريون" مكونات برية وبحرية وجوية وفضائية إضافة الى حرب إلكترونية وعمليات مدنية مثل الإسعافات والنقل، وفق ميتاير.

(م ش)