​​​​​​​فرنسا مصرّة على إبقاء سفيرها في النيجر على الرغم من التظاهرات

يواصل الآلاف في النيجر تظاهراتهم، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 تموز.

وهتف المتظاهرون "فلتسقط فرنسا، فرنسا ارحلي"، مكررين شعارات رُدّدت في تظاهرات سابقة في نيامي منذ الانقلاب.

وانتقد النظام العسكري في النيجر فرنسا، الجمعة، متهماً الأخيرة بـ "التدخّل الصارخ" عبر دعم الرئيس المعزول محمد بازوم.

ومذاك، انضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين عند مستديرة قرب قاعدة عسكرية نيجرية، حيث يتمركز جنود فرنسيون.

وتدهورت العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بسرعة بعد دعم باريس لبازوم.

وفي 3 آب الماضي أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي، الجمعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة بنيامي على الرغم من منحه مهلة 48 ساعة للمغادرة.

وبررت فرنسا مجدداً، أمس، بقاء سفيرها في موقعه. وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، "إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر"، وأضافت "لا يتعين علينا الرضوخ لأوامر وزير لا يتمتع بشرعية"، مؤكدة أن باريس تضمن "قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام".

(م ش)