​​​​​​​فرن حوامة الاحتياطي يفتح أبوابه أمام المواطنين في ريف دير الزور الشرقي

نظراً للأزمات التي شهدتها الأفران الخاصة في ريف دير الزور الشرقي, افتتحت بلدية الشعب في هجين, فرن حوامة الاحتياطي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

ويقع الفرن في حي حوامة ببلدة هجين على الطريق العام، ويخدم من 35 -40 ألف نسمة من سكان البلدة والمناطق المجاورة.

وكانت أعمال بناء الفرن قد بدأت بتاريخ 1 9 2020 تحت إشراف بلدية الشعب في هجين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين, هتيمي اللوحة, "إن المشروع بدأ بتقديم الأهالي قطعة أرض حوالي 400 متر، وأخذت مساحة البناء (250) متراً, بتكلفة نحو (27) ألف دولار، وقد تأخر افتتاح الفرن؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بالإضافة إلى جائحة كورونا".

وأضاف: "بعد الانتهاء من أعمال البناء، قدمت هيئة الخدمات العامة في دير الزور المعدات اللازمة من الآلات والمحركات، بالإضافة إلى العجّانات بتكلفة (40) ألف دولار".

وتم الانتهاء من المشروع بتاريخ 2322021، وأصبح جاهزاً للافتتاح بعد الخطة التجريبية, وبعد تخصيص كمية الطحين من قبل الإدارة الذاتية والتي تقدر بـ ٢ طن يومياً, افتتح منذ أسبوع، الفرن الذي يعتبر الأول في ريف دير الزور الشرقي.

ويبدأ عمل الفرن، بشكل يومي، من الساعة ٢ بعد منتصف الليل, ليتم توزيع مادة الخبز ابتداء من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 11 ظهراً، تحت إشراف البلدية وعمال من أبناء وعوائل الشهداء البالغ عددهم ١١ عاملة.

(ف)

ANHA