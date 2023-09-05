​​​​​​​فرهاد شامي: مقتل 18 مرتزقاً ونتوقع تطهير ذيبان بالكامل خلال الساعات القادمة

ضمن عملية "تعزيز الأمن" أنهت قوات سوريا الديمقراطية تطهير قرية الحوايج وأجزاء كبيرة من قرية الطيانة وبلدة ذيبان في دير الزور.

وحسب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي؛ فإن العملية العسكرية ضد خلايا داعش ومرتزقة والمجاميع المسلحة الإجرامية الأخرى، لا تزال مستمرة في ناحية ذيبان التي تشمل قريتي حوايج والطيانة، وإن الساعات القادمة هي ساعات حسم المعركة في مركز الناحية ذيبان، في ظل فرار المرتزقة إلى الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأكد شامي أن 18 مرتزقاً قتلوا مع تقدّم قوات سوريا الديمقراطية في قرى ناحية ذيبان وبعض احياء مركز الناحية، وأن قواتهم ألقت القبض على 4 من مرتزقة من الدفاع الوطني.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في الـ27 من آب الفائت، عملية "تعزيز الأمن"، وقالت عبر بيان بأن العملية تستهدف خلايا مرتزقة داعش، وتجار ومروجي المخدرات، الا أنها توسعت خلال الـ72 الساعة الأولى من العملية لتستهدف وفق بيانات قسد خلايا نواف البشير التي بدأت تدخل للمنطقة المستهدفة من الطرف الاخر للنهر، وأيضا الخارجين عن القانون في المنطقة.

(ز س/ أ ب)

ANHA