​​​​​​​FREEDOM FORUM تضيف صور الشهيدين سعد ومحمد إلى النصب التذكاري في موقعها

وأضافت المنظمة قصة ١١ رجلا وامرأة الى النصب التذكارية للصحفيين من بينهم الصحفيان الذين استشهدا في هجوم جوي تركي على منطقة سري كانيه, لتمثيل جميع الصحفيين الذين استشهدوا خلال تغطيتهم للأخبار عام ٢٠١٩.

وكان من المزمع إقامة حفل تكريم سنوي إلا أنه ألغي بسبب جائحة كورونا.

واستشهد مراسل وكالتنا ANHA سعد أحمد خلال تغطيته لقافلة المدنيين من أهالي تل تمر الذين توجهوا إلى سري كانيه للتنديد بالغزو التركي، في الـ 13 من تشرين الأول عام 2019. واستهدفت طائرات الاحتلال التركي تلك القافلة.

واستشهد مراسل فضائية Çira tv محمد حسين رشو بعد استشهاد سعد أحمد بيوم واحد، متأثراً بالجروح التي أصيب فيها بالمجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال التركي في مدينة سريه كانيه، في الـ 13 من تشرين الأول 2019.

(م)

ANHA