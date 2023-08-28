​​​​​​​فرض حظر تجوّل في الحسكة والشدادي والهول

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية أمس الأحد، عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور، بالتعاون مع التحالف الدولي.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية: "أن هذه العملية هي إحدى المراحل المتقدمة في الكفاح المشترك التي تقودها قواتنا بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي ضد داعش، وستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة لها".

وكتدبير احترازي، فرضت قوى الأمن الداخلي حظراً للتجوّل في مدينة الحسكة وناحيتي الشدادي والهول، حيث يُمنع الدخول والخروج من المدينة والناحيتين.

وأفادت مصادر عسكرية لوكالتنا، أن الحظر سيستمر إلى أن تنتهي عملية تعزيز الأمن في المنطقة.

(م ح)

ANHA