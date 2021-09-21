​​​​​​​فرض حظر كلي على منطقة الفرات بريف دير الزور الشرقي

وأصدر مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور التابع للإدارة المدنية ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرار الحظر بعد عقد اجتماع لخلية الأزمة من أجل مكافحة أزمة فايروس كورونا، وجاء في البيان:

"بهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سلامة الأهالي وتزامناً مع وقوع الكثير من الإصابات وبعض حالات الوفاة بسبب عدم أخذ الأمر على محمل الجد، وبعد أن وصل عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا إلى أكثر من 120 حالة و15 حالة وفاة خلال الأسبوعين الماضيين. قررت لجنة الصحة في الريف الشرقي فرض حظر كامل على منطقة الفرات لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ 20/9 / 2021 ولغاية 30/9/ 2021

ويستثنى من الحظر المحلات التجارية والخضار وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر بالإضافة إلى المشافي والمراكز الصحية والأفران.

وذلك ضمن التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد السلامة العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي

ويتعرض كل من يخالف هذا القرار لإجراءات قانونية ودفع غرامة مالية والمساءلة القانونية.

والجدير بالذكر أنه بعد اجتماع لجنة الصحة في المنطقة الشرقية مع الهيئة الرئاسية، تم اختيار الطابق الثاني من مشفى الفرات العام في أبو حمام كمركز حجر صحي للمصابين بفايروس كورونا.

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ANHA