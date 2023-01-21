​​​​​​​فرض عقوبة السجن الانفرادي على مراسلة (JINNEWS)

وأشارت الوكالة إلى أن دريا ران؛ مراسلة (JINNEWS) المحتجزة في سجن آمد للنساء في باكور (شمال كردستان)، فرض عليها عقوبة السجن الانفرادي لثلاثة أيام؛ لرفضها التفتيش العاري.

وكانت المراسلة دريا ران، قد اعتقلت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بذريعة وجود حكم آخر عليها.

يشار إلى أن المراسلة دريا ران، تعرضت للضرب المبرح من قِبل خمس حارسات أثناء الاعتقال، لأنها رفضت التفتيش العاري، وورد بأنه حُكم عليها بالسجن لثلاثة أيام في الزنزانة الانفرادية كجزء من التحقيق الانضباطي.

وحسب ما نقلت وكالة فرات الأنباء، فإن المهجع الذي تحتجز فيه دريا ران، والسجينات الأخريات، تتم مداهمته بين حين وآخر من قِبل الحارسات ومصادرة الأغراض الشخصية للسجينات.

(ي م)