​​​​​​​فرع TEV-DEM في تربه سبيه يطالب الديمقراطي الكردستاني بالعودة إلى الصف الكردي

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي في ناحيه تربه سبيه بيانا إلى الرأي العام، بخصوص الأحداث والاحتجاجات الشعبية التي تشهد مدن فب باشور (جنوب كردستان).

وقرئ البيان من قبل عضو حركة المجتمع الديمقراطي عبدالحليم إسماعيل أمام مركز اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة بناحيه تربه سبيه.

وأوضح البيان أن حركة المجتمع الديمقراطي تتابع بقلق بالغ "الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن جنوب كردستان و كذلك المسيرات و الاعتصامات التي تشهدها شنكال".

واعتبر البيان أن أسباب الأحداث التي تشهدها مدن باشور، هي نتيجة الرفض الشعبي للاتفاق الموضع ضد شنكال " و رغم اختلافها و عدم وجود علاقة بين الحدثين إلا إن السبب يكاد يكون واحد ففي شنكال المسيرات والاعتصامات التضامنية مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال و وحدات حماية شنكال و اسايش إيزيدخان سببها الاتفاقية على وحدات حماية شنكال و اعتبارها قوات غير شرعية و إحلال القوات العراقية و قوات الحزب الديمقراطي مكانها ".

وطالب إسماعيل، عبر البيان" حزب الديمقراطي الكردستاني بضرورة العودة إلى وحدة الصف الكردي وتلبيه متطلبات الشعب سواء في باشور أو شنكال و التوجه نحو عقد مؤتمر وطني كردستاني".

( ر ر/ م ح )

ANHA