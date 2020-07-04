​​​​​​​فقرات من الغناء والشّعر والرّقص ضمن فعاليّات اليوم الخامس من الأسبوع الفنّيّ

نظّمت حركة الهلال الذهبي في اليوم الخامس فعاليّة الأسبوع الفنّي في مخيم العصر بقرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، وسط حضور العشرات من الأهالي.

وبدأت الفعاليّة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في حركة الهلال الذهبيّ نبيهة محمّد التي رحّبت بالحضور، وتحدّثت عن تضحيات المرأة وفداءها وارتباطها بثقافتها وتراثها، فقالت: " إنّ الأم تلعب دوراً أساسياً في حماية وصون الحضارة والثقافة على مرّ التاريخ".

ومن ثمّ قدّمت فرقة أفيستا في حركة الثقافة والفنّ أغاني فلكلوريّة وثورية، تلاها تقديم فرقة روناهي للأطفال فقرات من الرقص الفلكلوريّ العفرينيّ.

ثمّ قُرئت فقرة شعرية من قصائد العضوتين في حركة الهلال الذهبي أمل عمر وبهارين سليمان اللّتين كتبتا عن الشهيدة زيلان.

كما عرضت مسرحية للأطفال تدعوا إلى المحافظة على النظافة الشخصية للطفل، قدّمتها فرقة بارين لحركة الهلال الذهبي.

واختتمت الفعالية بعقد الحضور حلقات من الدّبكة.

هذا وستُقام فعاليات اليوم السابع غداً في قرية بابنس التابعة لمقاطعة الشهباء.

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ANHA