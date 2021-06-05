​​​​​​​فقدان طفلة لحياتها وإصابة شقيقها ووالدها بقصف الاحتلال التركي على ناحية شيراوا- تم التحديث 

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في قرى محتلة بناحية شيراوا، بعشرات القذائف المدفعية، القرى الستة المحاصرة في الناحية، ليلة أمس الجمعة.

وأسفر القصف عن فقدان الطفلة زينب حسين إبراهيم (14عامًا) لحياتها وإصابة شقيقها بكري حسين إبراهيم ووالدها حسين إبراهيم من أهالي قرية كوليته بجروح بليغة.

كما استهدف القصف المدفعي لجيش الاحتلال التركي محيط قرية كوندي مزن وقرية مياسة في ناحية شيراوا.

وطال القصف أيضاً (خربة شمس الدين) وهو موقع أثري في قرية كوندي مزن.

هذا ويواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ الثاني من حزيران الجاري، قصف قرى ناحية شيراوا بمئات القذائف المدفعية والصاروخية.

وتسبّب القصف التركي بإحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير، كما ألحق أضرارًا مادية فادحة بممتلكات الأهالي.

(ف إ/ س ر)

ANHA