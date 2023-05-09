​​​​​​​فقدان طفل من كوباني لحياته في السودان

توفي الطفل محمد سيدي البالغ من العمر 50 يوماً، من عائلة كردية تنحدر من مدينة كوباني، صباح اليوم الثلاثاء، في أحد مشافي مدينة كسلا السودانية.

وحسب والده، أنور سيدي لوكالتنا، فإن الطفل عانى من التهاب في القصبات خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته نظراً لنفاد الأدوية في المشفى، جراء المعارك الدائرة في عدد من المدن السودانية.

وتعيش عائلة أنور وعشرات العوائل الكردية في مدينة كسلا، كما وتنتشر عائلات أخرى في ولايات الخرطوم ونهر النيل، منذ 10 أعوام.

وتعاني العائلات الكردية والسورية من أوضاع صعبة في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

(كروب/أ ب)

ANHA