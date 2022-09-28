​​​​​​​فقدان شخصين لحياتهما وإصابة 7 آخرين في هجوم إيراني على كوي

وبحسب وكالة روج نيوز، فقد شنت طائرات إيرانية مسيّرة هجوماً على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران في منطقة زركويز القريبة من السليمانية، وقضاء كوي التابعة لهولير، أسفر عن فقدان شخصين لحياتهما وإصابة 7 آخرين في كوي.

وقال مدير الحماية المدنية في كوي، كوران أحمد سماقا، لـوكالة Rojnews "وصل حتى الآن، شهيدان و7 جرحى من مقر الديمقراطي إلى مشفى كوي، وقد بقي عدد من الجرحى في مكان الحادث بانتظار إجلائهم".

ويشار إلى أنه لم يصدر عن مسؤولي حكومة باشور (جنوب كردستان) والعراق أي بيان أو تصريح حول الهجمات الإيرانية على أراضي باشور وضد أحزاب شرق كردستان.

(ل م)