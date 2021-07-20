​​​​​​​فقدان امرأة لحياتها وإصابة طفلين بالقصف الذي طال بلدتي نبل والزهراء

أفادت مصادر محلية من بلدة نبل لوكالتنا بأنه ونتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي طال بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين بريف حلب الشمالي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في عفرين المحتلة، فقدت امرأة حياتها وتدعى "أمينة عباس الفيل البالغة من العمر 30 عاماً" بالإضافة إلى إصابة طفل وطفلة بجروح بليغة نقلا إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.

هذا وتعرضت بلدتا نبل والزهراء مساء اليوم وفي أول أيام العيد لقصف مدفعي وصاروخي مكثف في تمام الساعة 18:00 من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في نواحي عفرين المحتلة، والتي أدت بالإضافة إلى الخسائر البشرية، إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات.

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ANHA