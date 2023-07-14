​​​​​​​فقدان الاتصال بقارب يحمل 11 مهاجرا قبالة الجزائر وانتشال 13 جثة قبالة تونس

فقد الاتصال بقارب يقل 11 مهاجراً، انطلق من سواحل مدينة وهران الجزائرية في البحر المتوسط، وسط تضاؤل الأمل بالعثور عليهم أحياء بحسب ما نشره مركز توثيق الانتهاكات.

القارب كان قد انطلق مساء الثلاثاء الماضي من سواحل مدينة وهران الجزائرية باتجاه الشواطئ الإسبانية.

وحسب المركز فإنه يوجد على متن القارب 11 شخصاً منهم 6 كرد سوريون من مقاطعة كوباني، بينهم طفلة عمرها سنتان وامرأة و 5 جزائريين، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا.

وفي سياق متصل، أعلن خفر السواحل التونسي، مساء الخميس، انتشال 13 جثة لمهاجرين، إثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس.

وقال خفر السواحل في بيان نُشر على صفحته الرسمية في فيسبوك "تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 25 مجتازاً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، هذا وتم انتشال 13 جثة من نفس الجنسيات".

(م ش)