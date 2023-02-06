​​​​​​​فقدان 6 أشخاص لحياتهم وإصابة 11 آخرين في الشيخ مقصود والأشرفية جراء الزلزال- تم التحديث

وبحسب مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود، فإن 6 أشخاص فقدوا حياتهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، جراء الزلزال الذي تأثرت به مناطق عديدة من سوريا.

عرف منهم حتى إعداد الخبر، ساندرا إيبو (11 عاماً)، روان إبراهيم (16 عاماً) وخالد حمو (28 عاماً).

فيما أصيب 11 أشخاص، بينهم طفل.

كما أسفر الزلزال عن أضرار مادية لحقت بمنازل الأهالي.

وضرب زلزال بقوة 7.4 فجر اليوم باكور (شمال كردستان) وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

(ن ش/س ر)

ANHA