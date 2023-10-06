​​​​​​​فقدان 40 شخصاً لحياتهم في الهند والمئات في عداد المفقودين

قال مسؤولون حكوميون اليوم الجمعة، إن "40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن مئات ما زالوا مفقودين".

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها أول أمس الأربعاء، ما أدى إلى فيضان كبير، قالت السلطات إنه أثّر على حياة 22 ألف شخص، وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا يعزى إلى تغيّر المناخ.

وذكر مسؤولون في سيكيم، أن عدد من فقد حياته بلغ 18، حتى مساء أمس الخميس. وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة إن "فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه".

وأعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسّن الطقس في المنطقة.

(س ع)