​​​​​​​فقدان 36 شخصاً في أمريكا بسبب حرائق الغابات

لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم في حرائق هائلة اندلعت في لاهاينا في هاواي بأميركا، حسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت.

واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، ما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثاً عن الأمان، وقال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأُصيب العشرات.

وذكر رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي، ريتشارد بيسن، في مؤتمر صحفي أن: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

وكشفت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي، سيلفيا ليوك، لشبكة "سي إن إن" أن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي: "مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق".

(س ع)