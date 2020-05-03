​​​​​​​فنزويلا تعلن إحباط محاولة انقلاب على السلطة

وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".

وأشار ريفيرول إلى أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة و "أسقطت" آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر من اليوم قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.

وشهدت البلاد تصعيدا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان، رئيسا انتقاليا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وعدة دول.

(ي ح)