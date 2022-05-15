​​​​​​​فنلندا تقرر رسمياً تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

وأكدت الحكومة الفنلندية في بيان لها أن رئيس الجمهورية، ساولي نينيستو، واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية، أتمت إعداد تقرير رسمي بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أفادته شبكة روسيا اليوم.

ومن المقرر، وفقاً للبيان، أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان الفنلندي.

وأكد ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، أثناء مؤتمر صحفي مشترك، أن الرئيس والحكومة توصلا إلى اتفاق رسمي بشأن تقديم طلب للانضمام إلى الناتو، معربين عن أملهما في أن يصادق البرلمان الفنلندي على هذا القرار في غضون الأيام القليلة القادمة.

ووصف نينيستو ذلك بأنه "يوم تاريخي"، وشدد على أن هذا القرار يأتي من أجل تعزيز أمن فنلندا، بينما أبدت مارين قناعتها بأن البرلمان سيتصرف عند تبني هذا القرار "بإصرار ومسؤولية".

وأعربت قيادة فنلندا والسويد عن نية هاتين الدولتين الانضمام إلى الناتو، على خلفية التحرك العسكري الروي في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس هاتفياً مع نظيره الفنلندي نينيستو هذه المسألة، حيث حذر من أن تخلي هلسنكي عن الحياد العسكري سيكون خطأ، وليس هناك أي خطر على فنلندا من قبل روسيا، وفقاً لما جاء في بيان الكرملين.

(ل د)