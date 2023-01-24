​​​​​​​فنلندا تدعو لتعليق المحادثات مع دولة الاحتلال التركي حول الانضمام إلى الناتو

قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، الثلاثاء، إن "هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الإسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "تحدثت مع نظيري التركي أمس والوضع محموم هناك؛ بسبب الانتخابات".

وأكمل هافيستو في مقابلة مع وكالة "رويترز": "هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات الثلاثية ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالي، لذا لا ينبغي استخلاص أي استنتاجات بعد".

وتقدمت السويد وفنلندا، في أيار الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يتطلب موافقة جميع الأعضاء في الحلف ومن بينهم دولة الاحتلال التركي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتباراً من عام 2023، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يملك ضمانات بشأن التاريخ الدقيق.

(م ش)