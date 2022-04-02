​​​​​​​فنانون: علينا رفع صوتنا عالياً لكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان

لا تزال سلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان، وبالمقابل، ترتفع أصوات الذين يمضون على خطاه، للمطالبة بكسر هذه العزلة وتحقيق حريته الجسدية، بينهم فنانو إقليم الفرات.

الفنانة محبوبة عطو قالت في حديث لوكالتنا: "من خلال العزلة على القائد يسعى أعداء الكرد إلى القضاء على ثقافتنا وتراثنا، الذي دعا القائد إلى الحفاظ عليه، في حين تسعى الأنظمة الفاشية إلى القضاء على الشعوب بالقضاء على ثقافتها، ولهذا نراها تشدد العزلة على القائد، وذلك لكبت ثقافة الشعوب".

وتابعت: "مع اقتراب ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف الـ 4 من نيسان، نهنئ هذا اليوم على الكرد، ففيه ولد مفكر العصر ومنقذ الشعوب، وأطالب كافة النساء وكل الفنانين برفع أصواتهم عالياً لكسر العزلة المفروضة على قائدنا، سواء عبر الفن أو بالنزول إلى الساحات".

واختتمت الفنانة محبوبة: "يقع على عاتقنا، نحن الفنانين، كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان بصوتنا وألحاننا، ونثبت للعالم أجمع أننا شعب مسالم يدعو للسلام والحرية وليس للحروب والدمار".

'مع ظهوره أصبح للكرد درب يسلكونه وهو درب الحرية'

وكان لظهور فكر القائد أوجلان أثر كبير على شعوب المنطقة، فقد لقي احتضاناً كبيراً من شعب المنطقة الذي رأى فيه درب الخلاص.

بدورها، قالت عضوة حركة الهلال الذهبي بإقليم الفرات، زيلان جليلاتي: "منذ 24 عاماً والقائد أوجلان في سجنه، ومع ذلك يرسم لنا درب الحرية عبر مرافعاته التي أفشلت المخططات التي وضعتها الدول الفاشية عندما تآمرت عليه، وعندما أدركت خطورة فكر القائد لم تجد حلاً سوى أن تفرض عليه عزلة داخل زنزانته المنفردة".

وأشارت: "قبل ولادته كان الكرد يتعرضون للمجازر والنفي دون أن يكون لهم صوت واحد وهدف واحد، ومع ظهوره أصبح للكرد درب يسلكونه وهو درب الحرية الذي رسمه القائد بفكره وفلسفته لهم، لكن أعداء الكرد لم يعجبهم هذا الدرب فحاولوا أن يعيدوا الكرد إلى سابق عهدهم، ولكنهم فشلوا في الوصول إلى مبتغاهم، ففكر القائد أصبح في كل بيت".

وفي ختام حديثها قالت زيلان: "حلمنا رؤية القائد بيننا ورسالتي لكل من يعشق الفن والموسيقى أن يرفع صوته عالياً ويناضل من أجل حرية القائد، فهناك الآلاف الذين ساروا على خطا القائد ونالوا الشهادة؛ من أجل أن نحيا بسلام وحان الوقت لرد الديْن للقائد الذي أفنى عمره من أجل أن نعيش بأمن وأمان".

(ن ك/ج)

ANHA