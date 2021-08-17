​​​​​​​فنانون: علينا أن نضع يدنا في يد بعضنا لنكسر قفص الخوف والعزلة

حديث الفنانين جاء في لقاءات أجرتها وكالتنا معهم حول العزلة التي تواصل الدولة التركية فرضها على القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي التركية منذ أعوام عدة وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به.

"الشعب الكردي منذ أن اعتنق فكر وفلسفة القائد اكتشف ذاته وعرف نفسه"

الإدارية في مركز الثقافة والفن بناحية صرين، روجين علي، قالت بأنه "دائماً ما تسعى الدول الفاشية إلى إبادة الشعوب وتختار الطرق السهلة لتحقيق ذلك وأسهل طريقة لتحقيق رغباتها هي القضاء على ثقافات الشعوب، والشعب الكردي منذ أن اعتنق فكر وفلسفة القائد اكتشف ذاته وعرف نفسه وهذا ما آثار غضب دولة الاحتلال التركي التي قضت قبله على الكثير من الشعوب في المنطقة".

وتابعت: "من كان يرشدنا إلى الطريق الصحيح اليوم هو في سجن وداخل سجنه هناك عزلة مفروضة ورغم هذا نمشي بثقة على الدرب الذي رسمه لنا ولن يكسر شيء من إرادتنا لأن القائد أوجلان يريد هذا، وعلينا كفنانين وكشعب أن نرفع صوتنا ونعتمد على أنفسنا ووضع يدنا في يد بعضنا ونكسر قفص الخوف وقفص العزلة ونفشل كل المخططات التي تحاك ضدنا".

"علينا كفنانين إقامة الفعاليات لرفع معنويات الكريلا"

العازف شكري حنيفي قال بأن "مخطط دولة الاحتلال واحد وهو قطع الطريق أمام الكرد للوصول إلى مبتغاهم والحصول على حريتهم، ولتحقيق ذلك قامت بفرض العزلة على القائد وشن الهجمات على جبال كردستان لكسر إرادة المقاومين والمدافعين عن حرمة الجبال هناك".

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي منذ قرن وهي تحاول السيطرة على المناطق التي بقي فيها الكرد بعد الاتفاقيات التي أبرمت ضدهم وهجرتهم، ونحن كفنانين يقع على عاتقنا أن نقف بوجه هذا المخطط التركي الهادف لإبادتنا بفننا وصوتنا عبر إقامة الفعاليات التي ترفع من معنويات الكريلا ليعلموا بأن كل الكرد معهم في حربهم التي يخوضونها".

"فكره وفلسفته هو الطريق الوحيد الذي يؤدي بنا إلى الحرية"

أما الفنان مصطفى علي فقال بأن "القائد أوجلان هو العقل المفكر للكرد وهذا ما يتعارض مع مخططات الدول الفاشية التي تسعى لزرع الجهل بين الشعوب عبر الحروب الطائفية التي ينشبونها بينهم، وفرض العزلة عليه هو لقطع الطريق أمام أي محاولة يحاول بها شعب المنطقة الخروج من عالم الجهل الذي يعيشون فيه منذ قرون مضت".

وأشار مصطفى علي إلى أن "بعد فشل دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة على القائد وكسر إرادة الشعب جن جنونها وبدأت بقصف جبال كردستان ولكنها هزمت هناك أيضاً، وعلينا كفنانين أن نؤدي دورنا في كسر هذه العزلة على القائد أوجلان لأن فكره وفلسفته هما الطريق الوحيد الذي يؤدي بنا إلى الحرية".

(ن ك/ج)

ANHA