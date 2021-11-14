​​​​​​​فنانون يدعون المجتمع الدولي لوضع حد لاستخدام تركيا الأسلحة الكيماوية

منذ 23 نيسان الماضي، والدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية في هجماتها على قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان في كل من مناطق (زاب ومتينا وآفاشين)، وذلك بعد فشلها في مواجهة قوات الكريلا، ما أدى إلى استشهاد 33 مقاتلاً ومقاتلة في صفوف الكريلا بالأسلحة الكيماوية.

وفي هذا الصدد، قال الشاعر محمد حسين هيثم، عضو مركز الثقافة والفن في حلب: "الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً وسط صمت دولي؛ ما يعتبر مؤامرة وتواطؤاً من قبل المجتمع الدولي مع دولة الاحتلال التركي في جرائمها تلك" وأضاف: "إن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تتخذ موقف الأعمى والأخرس أمام انتهاكات تركيا في باشور كردستان؛ لوجود مصالح مشتركة بينها".

ونوّه هيثم إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية يلحق الضرر بالطبيعة ويخلق كارثة بيئية أيضاً، وقال: "تم استخدام الكيماوي في مجزرة حلبجة أيضاً، ما أدى إلى إلحاق الجفاف بالمنطقة وعدم نمو النباتات فيها لسنوات عديدة وخلق تشوهات لدى الأجنة لعدة عقود، وهذا ما تريده الدولة التركية من خلال استخدامها الأسلحة الكيماوية في كردستان".

بدوره، قال الفنان سعيد بيرهات، الإداري في مركز الثقافة والفن: "إن الدولة التركية تسعى، منذ زمنٍ بعيد، إلى إبادة الكرد، وبشتى الطرق، واستخدمت لهذا الهدف كافة أساليب القتل والإبادة، وبعد فشلها في إبادة الشعب الكردي المتمسك بأرضه وهويته، لجأت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، في محاولة لكسر المقاومة العظيمة التي يبديها مقاتلو الكريلا في وجه هجمات الاحتلال التركي".

واستنكر بيرهات موقف المجتمع الدولي الصامت إزاء تلك الهجمات بالأسلحة المحرمة دولياً ضد الكريلا، وقال: "إن صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي يعود إلى كون الدولة التركية شريكة في حلف الناتو وبينهم مصالح مشتركة".

وطالب بيرهات في ختام حديثه، المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الدولة التركية لتكف عن ارتكاب الجرائم والمجازر عبر الأسلحة الكيماوية.

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ANHA