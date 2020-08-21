​​​​​​​فنانون سوريون ولبنانيون يعلنون تضامنهم مع أهالي الحسكة

وأطلق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع أهالي المدينة تحت عنوان هاشتاغ (أنقذوا الحسكة.. الحسكة بلا مياه).

وسرعان ما انضم إلى هذه الحملة فنانون وفنانات سوريون ولبنانيون يعتبرون من أبرز النجوم عبر مشاركتهم ونشرهم للهاشتاغ على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن تضامنهم مع أهالي الحسكة ومنددين بالاحتلال التركي، ومن بينهم "شكران مرتجى، سولاف فواخرجي، ديما قندلفت، أمل عرفة، باسم ياخور، قصي خولي، مكسيم خليل، داليدا خليل، ناصيف زيتون، أصالة نصري، فايا يونان، نسرين طافس" وغيرهم الكثير.

وبدورها عبرت الممثلة السورية ​غادة بشور​ عن غضبها إزاء قطع المياه عن ​الحسكة.

وقالت لموقع "الفن" السوري : "أكثر من مليون سوري يعانون العطش منذ عشرين يوماً، في جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، في وقت نرى فيه العالم بأكمله يتفرج ولا يتحرك".

ووجهت نداء استغاثة "أرجوكم أنقذوا الحسكة من العطش"، فالوضع لم يعد يحتمل، أنقذوها قبل فوات الأوان، أنقذوها من إجرام تركيا ورأس العصابة أردوغان.

وختمت: "نتألم منذ عشرة سنوات، لكن بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، وسيجر كل محتل أذيال الخيبة والهزيمة على أرض لم تعرف الاستسلام يوماً".

يذكر أن الاحتلال التركي تعمد قطع المياه عن الحسكة مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

(ي ح)

ANHA