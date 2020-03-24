​​​​​​​فنانون كرد اتحدوا على لحن واحد وغنوا من أجل وحدة الصف الكردي

بعد عمل دؤوب استمر 3 أشهر، أنهى مركز الثقافة والفن في عفرين العمل على إخراج فيديو كليب بعنوان "banga netewî" وذلك في إطار دعم مساعي وحدة الصف الكردي.

استغرق العمل على إنجاز الأغنية المصورة 3 أشهر، شارك فيها كل من الفنانين "جوان حسن، نيازي، محمد بلكو، ريزان بكر، فاطمة بلال، خديجة خليل، ديان خليل، ياسمين كوشان، آيهان غورسية، يلدا آباسي، بلند ابراهيم، جوبي فتاح، خليل خمكين، ديار ديرسم، شفان برور، دلوفان، بانكين، مزكين طاهر، صفقان اوركيش، استرفان بوزان، نسرين، ودانيز دامان".

الفيديو كليب تم تصويره في مناطق روج آفا، من قبل أعضاء مركز الثقافة والفن في مقاطعة عفرين، مدته 7 دقائق و30 ثانية، والأغنية من كلمات الفنان جوان حسن، وألحان محمد بلكو، وتصوير وإخراج مسعود كراد.

جوان حسن، عضو مركز الثقافة والفن في مقاطعة عفرين قال: إن الأغنية المصورة تعدّ مساهمة من الفنانين الكرد في مساعي توحيد الصف الكردي.

مهمة الفنان رصد آلام شعبة عن قرب

وأضاف حسن "نظراً لحالة الاحتلال والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، ارتأينا إعداد أغنية مصورة، تحث على الوحدة الكردية، لنتمكن من حماية مكتسباتنا والصمود ضد الاحتلال".

ورأى حسن أن مهمة الفنان هي رصد آلام شعبة عن قرب، "لذلك رأينا أن نقوم بهذه المبادرة لصالح قضية شعبنا، فهذا اليوم هو يومنا ككرد لتوحيد صفوفنا".

الفنانة خديجة خليل أكدت بدورها أهمية دور الفنانين في مساعي تحقيق الوحدة الوطنية.

وأطلق فنانون ومثقفون كرد قبل أشهر مبادرة في مدينة كولن الألمانية، لدعم الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني، وتوحيد الصف الكردي.

(ك)

ANHA