​​​​​​​فنانون في شمال وشرق سوريا يدعون لزيادة الدعم الشعبي لمقاومة الكريلا

يشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان/أبريل العام الفائت، هجوماً واسعاً، براً وجواً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور (جنوب كردستان)، بهدف احتلالها بعد الهزيمة التي مني بها الجيش التركي في غاري في الـ 14 شباط 2021.

رغم الهجمات العنيفة، سطر مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان ملحمة أسطورية ضد جيش الاحتلال التركي على الرغم من إقدام الجيش التركي على استخدام كافة صنوف الأسلحة بما فيها الأسلحة "الكيماوية" المحرمة دولياً.

وتتواصل أيضاً ردود فعل الأوساط الشعبية والسياسية والثقافية، ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، معربة عن مساندتها ودعمها لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي المدافعين عن كردستان وحريتها.

يرى الفنان الكردي محمد جودي، أن الدولة التركي تسعى من خلال هجماتها إلى النيل من المكتسبات التي حققتها حركة حرية كردستان، والقضاء على مشروعها الديمقراطي.

ولفت إلى أن حركة حرية كردستان تناضل وتقاوم منذ بدء تأسيسها منذ أكثر من 40 عاماً في وجه كافة المحتلين لأجزاء كردستان، بهدف حماية الشعوب الكردستانية واسترداد حقوقها المسلوبة، وتحرير أراضي كردستان.

وأضاف أيضاً، "بفضل مقاومة الكريلا تحققت الكثير من الانتصارات والمكتسبات في جميع أجزاء كردستان، واستطاعوا إفشال الكثير من المؤامرات والمخططات التي هدفت وتهدف إلى احتلال كردستان".

ووجه جودي رسالة إلى محتلي أراضي كردستان، قائلاً: "الشعب الكردي هم الكريلا، والكريلا هم الشعب الكردي، هم إرادتنا وعزيمتنا، ويدافعون من أجل الحرية والإنسانية جمعاء، وليعلم العالم أجمع أننا لن نحيد قيد أنملة عن هدفنا وإن تكالبت علينا كل القوى الاستعمارية والطغيان، لأننا على حق ونطالب بتحرير كردستان وثقافة الشعوب الكردستانية وهويتها".

داعياً في نهاية حديثه الشعب الكردستاني، إلى مساندة أبناءه الكريلا المدافعين عن أراضي كردستان من أجل العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم، وأن يحموا مشروعهم الديمقراطي وترسيخ أخوة الشعوب، كما دعا المنظمات الإنسانية، بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

كما أوضح عضو مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة، الفنان عبد القادر فرحان، أن مقاتلي الكريلا يستمدون نضالهم ومقاومتهم من شعبهم، وهم يحاربون من أجل مبادئ وطنية ولأجل قضيتهم التي تصب أهدافها في خدمة حماية شعوب أجزاء كردستان الأربعة واسترداد حقوقهم المضطهدة.

مضيفاً، "قدمت حركة حرية كردستان من أجل القضية الكردية والإنسانية الآلاف من الشهداء، وعلى هذا الأساس يجب على كافة الحركات السياسية والعسكرية، دعم مقاتلي حركة الحرية الذين يجب أن يحظوا بدعم شعبي كبير وقوي".

وأكد الفنان الكردي عبد القادر فرحان أن هدف حركة حرية كردستان نشر مشروع الأمة الديمقراطية الذي انبثق من فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان، والتي تكمن فيها حرية شعوب الشرق الأوسط عامةً وليس الشعب الكردي فقط.

(أ م)

ANHA