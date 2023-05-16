وقدّم مجلس مدينة فلورنسا الإيطالية، وعمدتها داريو نارديلا، جائزة "Giglio d'oro"، أمس (15 أيار)، وذلك تخليداً لذكرى الشهيدة هفرين خلف التي استشهدت في 12 من تشرين الأول عام 2019.

وجائزة "Giglio d'oro" عبارة عن درع ذهبي، تدل على النبل في مدينة فلورنسا، وتعد رمزاً لها.

حضر التكريم، اللجنة الكردية في إقليم توسكانا الإيطالي، مكتب روما الإعلامي، الهلال الأحمر الكردستاني في إيطاليا، الأمميون الإيطاليون (أصدقاء الشعب الكردي)، منظمات إنسانية ومستقلة، لجان آرجي (Arci)، أمبفي (Ampfi) وعائلة الشهيد الإيطالي لورينزو أورسيتي (تًكوشر بلنك).

فيما جرى الترحيب بالضيوف الحاضرين باسم عائلة الشهيدة بحرارة.

خلال التكريم ألقيت عدة كلمات من قبل اللجنة الكرديّة في توسكانا، والهلال الأحمر الكردستاني، ووالد الشهيد لورينزو أورسيتي، كما ألقيت كلمة أخرى باسم عائلة الشهيدة هفرين، ألقتها هيفي خلف.

وأعادت الكلمات والمشاركة الفاعلة لبلديّة فلورنسا خلال التكريم التأكيد على الوفاء للشعب الكردي، وسلّطت الضوء على ثورة روج آفا وأهميتها مجدّداً في شخص الشهيدة هفرين خلف.

(ر)